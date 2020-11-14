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الداخلية: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة "البيوت المحجورة"

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:26

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، أن قيادة الوزارة شكّلت لجنة خاصة لمتابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، والتي تضم مخالطين ومصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي إن اللجنة المُشكّلة برئاسة قائد قوات الأمن الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي الشرطة، والشرطة العسكرية.

وأضاف البزم أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تشديد الإجراءات لمتابعة الالتزام بالإجراءات المفروضة لمواجهة كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً.

وأوضح أن رئاسة اللجنة باشرت مهامها خلال الأيام الماضية، وعقدت اجتماعات مع مدراء الشرطة والأجهزة المختصة في المحافظات؛ لمتابعة مهامها في تأمين البيوت المحجورة.

ولفت البزم إلى أن مهام اللجنة تتركز في متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بسبب وجود عدد من المصابين والمخالطين من أصحابها؛ وذلك من أجل ضمان التزامهم بالحجر المنزلي وعدم خروجهم ومخالطتهم لغيرهم.

بدوره، قال رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الوطني العميد جهاد محيسن، إنه تم تخصيص ألفي عنصر على مستوى قطاع غزة لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وهم من المنتسبين الجدد المُعيّنين مؤخراً في قوى الأمن على بند التشغيل المؤقت.

وأضاف العميد محيسن في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أن اللجنة تتابع تأمين 1450 منزلاً وبناية سكنية في جميع محافظات قطاع غزة.

وكشف محيسن عن توقيف 31 مواطناً مخالطاً خرقوا الحجر المنزلي الاحترازي في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا محيسن جميع المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي من المخالطين والمصابين، إلى الالتزام التام بهذا الإجراء حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع ولمواجهة تفشي الفيروس، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات يومياً.

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