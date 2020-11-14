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مفتي القدس يحذر من قرار الاحتلال تمديد فرة اقتحام المستوطنين للاقصى

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:09

القدس المحتلة - الرأي

حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم السبت، من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي تمديد فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى 45 دقيقة إضافية.

وأكد حسين،في تصريح صحفي، أن القرار "يمس بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في الأقصى".

وشدد على أن "المستوطنين والمعتدين على الأقصى لا يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل واضح لرفع يد مجلس الأوقاف ومنعه من إدارة شؤون الأقصى".

وأشار إلى أن الخطوة تندرج ضمن مخطط الاحتلال بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.

ودعا حسين للتحرك في الاتجاهات كافة وعلى جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية ضد القرار، وشد الرحال إلى المسجد وتكثيف التواجد فيه

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