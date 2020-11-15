الطقس: منخفض جوي وأمطار متفرقة على مختلف المناطق

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة، يكون الجو باردا في معظم المناطق، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.