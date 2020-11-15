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النيابة العامة تحقق في 110 قضية متنوعة لتحقيق الامن والاستقرار

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:43

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غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 110 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعى في ظل جائحة كورونا 
وبينت النيابة خلال الموجز اليومي لإجراءاتها  امس ان القضايا تنوعت ما بين 36 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .
و74 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، في حين لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
أو  اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامدة إلى توقيف 17 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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