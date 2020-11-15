"النقل والمواصلات "وشرطة الحراسات تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبل أ .محمود ياسين مدير دائرة ترخيص خانيونس اليوم بمكتبه وفدا من شرطة الحراسات بمحافظة خانيونس برئاسة المقدم يوسف شهوان

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا أثناء إجراء المعاملات للمواطنين داخل الترخيص

بدوره، أشاد ياسين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية من إلزام المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من فيروس كورونا ودعوة المواطنين بإجراءات الوقاية، داعيا الشرطة بمنع اي مواطن يدخل مبنى الترخيص بدون كمامة اضافة إلى التباعد الجسدي داخل صالة استقبال الجمهور

من أجل سلامة المواطنين

وثمنت شرطة الحراسات الدور الكبير الذي تقوم به وزارة المواصلات من تعقيم المكان ولبس الموظفين للكمامات والنظافة الدورية للصالة والزام المواطنين بالتباعد ولبس الكمامة مؤكدين على عمق العلاقة بين الوزارة والشرطة الفلسطينية

