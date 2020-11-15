النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2677)  الاحد  15/11/2020

1988م الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر بعد أن اختتم المجلس الوطني الفلسطيني جلسته المنعقدة في 12-11-1988م في الجزائر وفي ختام الانعقاد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأصبح هذا اليوم هو يوم الاستقلال الفلسطيني الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بصدور بيان الاستقلال.