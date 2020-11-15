http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2677) الاحد 15/11/2020
أخبار فلسطينية
«الصحة» الفلسطينية: الإصابات 3 أضعاف الرقم المعلن
فلسطين: سنحصل على لقاح فايزر لكورونا حال موافقة الصحة العالمية عليه
هنية يهاتف الأسير المحرر سامر درويش من نابلس
تحذيرات فلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي بتمديد فترة دخول المستوطنين للأقصى
حماس: عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات تعني بداية "حرب جديدة"
اشتية يبحث مع القنصل السويدي الإطار العام للدعم المقدم لفلسطين
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية
جانتس: ذاهبون إلى انتخابات أخرى في شهر مارس المقبل
مصادر إسرائيلية لا تستبعد تسبب الرعد بانطلاق صواريخ غزة
كاتس يهدد غزة وليبرمان يتهم حكومته بالفشل أمام حماس
فيديو | إنقاذ إسرائيليين حاصرتهم فيضانات الأمطار
20 معتقلًا خلال مسيرات مناهضة لنتنياهو
"بتسيلم ": إسرائيل تخنق قطاع غزة وتتجاهل القوانين والمواثيق الدولية
نتنياهو يصف بنيت بـ "الكلب الصغير" في تسجيل مسرب
وزير اسرائيلي يهدد غزة وليبرمان يتهم حكومته بالفشل أمام حماس
اخبار دولية
53.7 مليون إصابة حول العالم بفيروس كورونا و1.31 مليون وفاة
أخبار عربية
وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي
الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة
“حماس”: المقاومة أكثر استعدادا لمعركة التحرير ضد إسرائيل
الأمم المتحدة عن زيارة بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة
الشرق الأوسط
وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي
الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة
توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة «العوائد المالية» مع إسرائيل
الاهرام المصرية
إسرائيل تشن ضربات على مواقع حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا بين أبنائنا بالخارج
إسرائيل تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يصعد إجراءاته ضد المسجد الأقصى
الغد الأردنية
الفلسطينيون ينددون بزيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات بالضفة المحتلة
إحباط مخططات استيطانية للسيطرة على عقارات في القدس المحتلة
الشرق القطرية
حنان عشراوي: زيارة بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" استهتار بالقانون الدولي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
الاحتلال يبعد الشيخ عصام عميرة عن الأقصى 6 أشهر
"الجهاد": سرايا القدس والمقاومة صمام الأمان لشعبنا وقضيتنا
"الديمقراطية" تدعو الامارات لعدم الانزلاق أكثر لسياسات ترامب المذلة
"خارجية السلطة": الاحتلال يصعد ضد الأقصى خلال فترة ترامب الانتقالية
المفتي يطلق تحذيرا حول اقتحامات المستوطنين للأقصى
القدس المحلية
حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة لدفع مخططات استيطانية واسعة
في زنزانة ضيقة ومتسخة.. الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة للمرة الثانية
غزة: وفاة سيدة ظهرعلى جسدها آثار إعتداء
بلدية نابلس توقع اتفاقية مشروع تعبيد شوارع داخلية في المركز التجاري
داخلية غزة تشكل لجنة لمتابعة المنازل الخاضعة للحجر المنزلي
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة
غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة
الحياة الجديدة
ما سر زيارة بومبيو لمستوطنات إسرائيلية؟
"القدس المفتوحة" ومركز "جفرا" يعقدان فعالية حول التراث الشعب
مسيرة مركزية في الرام احياء لذكرى استشهاد عرفات واحتفاء بذكرى الاستقلال
المفتي يحذر من قرار الاحتلال تمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى لـ45 دقيقة
الأيام
الاحتلال ينذر خمس أُسر في "الشيخ جراح" لإخلاء منازلها لصالح المستوطنين...
إصابات خلال مواجهات في كفر قدوم وتواصل الإجراءات ضد مواطني الأغوار
القدس: الشرطة تقمع تظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو واعتقال 8 أشخاص
»3وفيات بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
الكيلة: عدد الإصابات الفعلي ثلاثة أضعاف المعلن
وكالة صفا
محافظ نابلس يقرر إغلاق بلدة "تل" بسبب كورونا
وفاة مقاوم من سرايا القدس إثر جلطة قلبية مفاجئة
الصحة: أي شخص في الشارع قد يصيب آخر بكورونا في الضفة
32 عامًا على إعلان استقلال فلسطين.. والاحتلال لا يزال يفتك بها
الاحتلال يغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني
"الخارجية": 3 وفيات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
احتجاز 21 مركبة مخالفة لحظر التجول بغزة
إغلاق 11 كشكًا ومقهى في غزة لمخالفتهم إجراءات السلامة
وكالة الرأي الفلسطينية
رئيس مجلس مستوطنات الضفة: اتفاقات تعاون هائلة مع الإمارات
مفتي القدس يحذر من قرار الاحتلال تمديد فرة اقتحام المستوطنين للاقصى
الداخلية: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة "البيوت المحجورة"
الصحة برام الله: 10 وفيات و653 إصابة جديدة بـ "كورونا"
الجهاد: المقاومة حققت إنجازات كبيرة وقلبت الطاولة على رؤوس قادة العدو
وزارة العمل تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 4 آلاف شيكل
النيابة العامة تحقق في 110 قضية متنوعة لتحقيق الامن والاستقرار
فلسطين اليوم
ردود "إسرائيلية: البرق كذبة والجهاد خلف الصواريخ وإسرائيل" تريد انهاء الحادث الخطير
رام الله: الحالة الوبائية دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي والعدوى لن تكون
بلدية عسقلان تقرر فتح الملاجئ
اريحا مغلقة لليوم الثاني على التوالي
محجتجون ضد نتنياهو: كورونا تصيب الاقتصاد والشبان فقدوا وظائفهم
"عهد البهاء".. رسائل ردع لـ"إسرائيل" وتحذير من محاولة تغيير قواعد الاشتباك
سما نيوز
286 اصابة جديدة.. "كابينت كورونا" يبحث الحظر الليلي وتوسيع التعليم الوجاهي
تذوقوا "شطائر كورونا" و"نقانق كوفيد -19" في بيت لحم
زيارة بومبيو لمستوطنات إسرائيلية... ما الذي تسعى له إدارة ترامب قبل الرحيل؟
شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويهاً مهماً للمواطنين
عرب 48
تدريبات عسكرية بالأغوار والاحتلال يخطر بإخلاء مناطق سكانية
القدس المحتلة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السلطة الفلسطينية ستحصل على لقاح ’فايرز’ فور المصادقة عليه"
وكالة وفا
نابلس: إغلاق قرية تل ثلاثة أيام بسبب كورونا
الاحتلال يعتقل مواطنا ويستدعي آخر في الخليل
الاحتلال يستهدف أراضي زراعية ومواقع في قطاع غ ...
احياء الذكرى الـ 16 لاستشهاد ياسر عرفات في جن ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م هجوم مسلح وعملية نوعية وجريئة قام بها محمد عبد المعطي المحتسب وولاء هاشم سرور والشهيد أكرم عبد المحسن الهانيني حيث قاموا بالهجوم على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل مما أدى إلى مقتل 12مإسرائيلياً وإصابة 17 آخرين بجروح, وبعد يومين أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس عن مسئوليتهما في بيان مشترك.
- 1999م إخفاق المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في الاتفاق على خرائط الانسحاب الإضافي إخفاق المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في الاتفاق على خرائط الانسحاب الإضافي من 5% من أراضي الضفة الغربية ويقول الفلسطينيون: إن المناطق التي عرضتها إسرائيل كانت مناثرة وبعيدهة عن بعضها البعض وغير مأهولة بالسكان مما أدى إلى فشل المفاوضات بين الجانبين.
- 1996م المحكمة العليا الإسرائيلية تفوض السلطات الإستخبارية استخدام التحقيق والتعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين بخصوص العمليات الاستشهادية الموجهة ضد العدو الإسرائيلي.
- 1988م الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر بعد أن اختتم المجلس الوطني الفلسطيني جلسته المنعقدة في 12-11-1988م في الجزائر وفي ختام الانعقاد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأصبح هذا اليوم هو يوم الاستقلال الفلسطيني الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بصدور بيان الاستقلال.
- 1988م إعلان الأردن فك الارتباط التاريخي مع الضفة الغربية والاعتراف بها كجزء رئيسي من فلسطين
- 1938م رد اللجنة العربية العليا على تقرير لجنة وودهيد وبيان الحكومة البريطانية بعد الاطلاع على الخلاصة الرسمية لتقرير لجنة التقسيم، وعلى بيان الحكومة البريطانية الذي نشر في 10/11/1938.