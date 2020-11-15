الشرطة تُغلق 98 محلاً ومنشأة مخالفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة-الرأي

يواصل جهاز الشرطة جهوده المكثفة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وفي تفصيل المهام، فقد أغلقت المباحث العامة 98 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 116 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

من جهتها، أغلقت مباحث السياحة والآثار بالشرطة 11 كُشكاً ومقهى على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة، لمدة أسبوع؛ وذلك لمخالفتها إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التزام الزبائن بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أنهت 59 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

كما أوقفت العناصر الشرطية المنتشرة لتطبيق قرار حظر التجول 86 مواطناً كسروا حالة الحظر خلال ساعات المساء بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 21 مركبة مُخالفة لقرار حظر التجوال المسائي، وحررت 70 مخالفة لمركبات أخرى لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب.

جدير بالذكر، أنه يتم إحالة القضايا المذكورة إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.