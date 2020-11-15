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الهيئة: أوضاع الأسرى مصابي كورونا مستقرة صحيًا

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:38

الضفة المحتلة-الرأي:

كشف الناطق باسم "هيئة شؤون الأسرى" "حسن عبد ربه"، عن أن أوضاع الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" مطمئنة، حيث إن لديهم أعراضا بسيطة، ولم تسجل أي أعراض صعبة بينهم.

وأوضح أن الأسرى المصابين محتجزون في قسم (3)، ويبلغ عددهم نحو 100 أسير، فيما نقل 8 آخرون إلى سجن "ريمون" للحجر الصحي.

ولفت عبد ربه، إلى أن الأسرى يضطرون إلى شراء الكمامات، ومواد التنظيف والتعقيم، والمواد الغذائية الغنية بالفيتامينات على حسابهم الخاص، لأن إدارة السجن لا توفرها لهم.

وأوضح، أن العدوى نقلت إلى الأسرى على الأرجح من خلال السجانين الذين يحتكون بالأسرى بشكل يومي أثناء التفتيش والعدد الصباحي والمسائي والدق على الشبابيك، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن تكون العدوى نقلت إليهم أثناء زيارات ذويهم، لأنه الزيارات تتم من خلال عازل زجاجي بين الأسير وذويه.


وفا.

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