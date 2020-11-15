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الجعيدي: لا نريد أن نصل لمرحلة انهيار القطاع الصحي

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:31

غزة- الرأي:

حذر رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، "جهاد الجعيدي"، المجتمع في قطاع غزة من الوصول لما وصلت إليه العديد من الدول التي انهارت فيها الكثير من القطاعات بما فيها القطاع الصحي.
وقال خلال حديثه لإذاعة الأقصى، "نصيحتي لأهلنا في قطاع غزة: حافظوا على أمهاتكم وأباءكم وامتنعوا عن الأعراس والتجمعات".

ولفت الجعيدي إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بقطاع غزة في تزايد يومي من جميع الفئات العمرية، منوهًا إلى أن فصل الشتاء سيكون أكثر قساوة وفيه تنشط الفيروسات.

وأوضح أن معاناة المرضى المصابين بفيروس كورونا شديدة لاسيما أعراض الشعور بالاختناق ونقصى الأكسجين.

وأشار الجعيدي إلى أن الفيديو الأخير الذي خرج للمصابين من داخل قسم العناية المركزة كان بمثابة مناشدة للناس، و وضعهم في الحقيقة حتى لا تسيطر عليهم الشائعات المضللة بأن الفيروس مسألة سهلة والفئات العمرية الشابة في مأمن منه.

وتابع الجعيدي، "نهيب بأهلنا في قطاع غزة بالالتزام بقواعد الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والنظافة الشخصية للخروج من الوباء بأقل الخسائر". 

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