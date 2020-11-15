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54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:10

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا،" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7023 إصابة، و298 حالة وفاة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 54 اصابة جديدة بين صفوف الجالية في كل من ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وفيلاديلفيا، واوهايو.

وأكدت أنه بتلك الإصابات يرتفع عدد الإصابات إلى 4343 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم لتستقر حالات الوفاة عند 87 حالة

وأفاد الفريق المختص في الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال هذا اليوم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

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