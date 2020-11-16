وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية " يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية للأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك لشباب رفح لقب السوبر الغزي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة في تحدٍ جديد صوب الألقاب وكالة الرأي الفلسطينية أعراض انفصال شبكية العين.. أبرزها عدم وضوح الرؤية وكالة الرأي الفلسطينية طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة وكالة الرأي الفلسطينية 10 علامات على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك!
أخبار » الأسرة و المجتمع

طبيبة توضح عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:15

طبيبة توضح عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا
طبيبة توضح عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا

تؤثر قلة النوم سلبا على صحة الإنسان وتجعل الجسم أضعف وأكثر عرضة للعدوى خصيصا في موسم الإنفلونزا.

وأوضحت أخصائية التنظير الداخلي، ليديا غولوبينكو: "إذا كان الشخص ينام أقل من 7 ساعات في اليوم كل ليلة، فإن مخاطر الإصابة بالمرض تزداد بمقدار 3 أضعاف"، بحسب ما نقلته "كومسومولسكايا برافدا".

وقالت غولوبينكو: "هذا يعود إلى أن جسمك يستخدم الوقت أثناء النوم، لاستعادة فعالية جميع الأنظمة والحفاظ عليها".

لهذا السبب على الشخص محاولة النوم 7 إلى 8 ساعات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة ومناعة قوية.

وإذا كان الشخص يشعر بالضعف، فعليه أن يجعل النوم أولوية في جدوله الزمني: فكلما زاد وقت الراحة، زادت سرعة تعافي الجسم.

وأشارت الخبيرة سابقا، إلى أن الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى لها تأثير سلبي مؤقت على جهاز المناعة، حيث يمكن أن تضعف قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟