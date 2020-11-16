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أجواء باردة نسبياً وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:16

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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