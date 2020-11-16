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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة بينهم فتاة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس- الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الىيوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ، سبعة مواطنين، وهم: اسيد صبري الزهور، وعز الدين إبراهيم شحدة الزهور من بيت كاحل، والفتى باسل هيثم بدوي (16 عاما)، ووليد عبد اللطيف جوابرة من مخيم العروب، والشقيقين وائل ومحمد موسى شاكر حامد جبارين من بلدة سعير، وأيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاما) من بيت أمر.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: عبادة نضال دنديس (25 عاما) من سلوان، ونائب رئيس بلدية العيزرية محمد حسن مطر من بلدة العيزرية، وموسى جمال سلامة من عناتا.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان هيثم خويص، وفريد أبو الهوى، وأمير أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

كما أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة، ما زالت مجهولة الهوية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين معتز زيبار، ويحيى البرغوثي، خلال اقتحامها بلدة كوبر، شمال غرب رام الله.

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