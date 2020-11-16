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طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:22

طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة
طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة

يسعى العديد من المبدعين لإدخال التكنولوجيا في قطاع النظافة مثل باقي القطاعات الخدمية الأخرى لجعل مهمة العاملين في هذا القطاع أكثر سهولة وأسرع في إنجاز المهام.

ورغم اختراع روبوتات تعمل في جمع القمامة دون تدخل البشر، إلا أن هناك اختراعات أخرى أكثر إبداعا تعتمد على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة وبعض الكائنات الحية مثل الطيور.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" قيام أحد الأشخاص بتصميم آلة بسيطة موضوعة في مكان مفتوح بشكل يجذب الطيور إليها يمكنها منح الطائر الغذاء عندما يضع بداخل فتحة خاصة زجاجة فارغة أو غطاء أو أي شيء من المتعلقات التي يتم إلقاؤها في سلة المهملات.

ولفت الفيديو إلى أن البداية كانت بقيام صاحب الاختراع بتدريب الطيور على المشاركة في أعمال النظافة عن طريق جعلها تدرك هذا الأمر وتكرره كل يوم.

ويظهر الفيديو وضع صاحب الاختراع مجموعة من أغطية زجاجات فارغة بجوار فتحة خاصة في تلك الآلة المعدة لإخراج حبيبات الغذاء عندما يتم إسقاط أي شيء على فتحة خاصة.

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