أعراض انفصال شبكية العين.. أبرزها عدم وضوح الرؤية

يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل شبكية العين، وهي طبقة من الأنسجة تغطي معظم الجزء الخلفي من العين، عن وضعها الثابت وأبرز الأعراض: عدم وضوح الرؤية وظهور العوامات أو الأضواء الساطعة- المفاجئة أثناء النظر، وهي حالة طوارئ حقيقية للعين وتتطلب علاجًا فوريًا لتجنب فقدان البصر الشديد أو العمى، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض انفصال شبكية العين، وفقاً لموقع "very well health".

أعراض انفصال شبكية العين



أعراض انفصال شبكية العين عديدة وعادة ما يشمل انفصال الشبكية عين واحدة، في حين أنه ليس شائعًا ، يمكن أن تحدث الحالة في كلتا العينين في نفس الوقت يمكن أن تحدث بعض حالات انفصال الشبكية المرتبطة بفواصل الشبكية فجأة عندما تنفصل الشبكية، ولا تسبب الألم ، لكنها تؤثر بشكل دائم على الرؤية.

تشمل الأعراض البصرية الشائعة لانفصال الشبكية - والتي تميل إلى أن تكون مزعجة ولكنها خفية- ما يلي:

-عوامات قد تظهر على شكل بقع رمادية أو خيوط أو شبكات عنكبوتية تطفو في مجال رؤيتك

-ومضات من الضوء

-ما يبدو وكأنه ستارة داكنة أو حجاب يتحرك فوق مجال رؤيتك بالكامل

-رؤية ضبابية

-رؤية الظل في جانب مجالك البصرى

-قد لا يكون من الواضح أن واحدة فقط من عينيك تتأثر إلا إذا قمت بتغطية عين واحدة في كل مرة.

-يجب ألا تتوقع أن تشعر بأي ألم في عينك بسبب انفصال الشبكية نفسها ومع ذلك ، يمكن أن ينتج ألم العين (وكذلك آلام الرأس والوجه وكدمات) من الإصابة المسببة.

عندما تكون حالة طبية مزمنة هي سبب انفصال الشبكية ، يمكن أن تحدث التأثيرات تدريجياً بدلاً من ذلك.

إذا واجهت أيًا من أعراض انفصال الشبكية، فلا تتردد في طلب العناية الطبية والوقت هو الأساس في علاج انفصال الشبكية يمكن أن يحسن العلاج المبكر فرصة استعادة الرؤية لديك.

ويحدث انفصال الشبكية في المقام الأول بسبب تنكس الشبكة، وهو اكتشاف تشريحي لدى بعض المرضى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من قصر النظر الشديد. يمكن لبعض عوامل الخطر أن تجعلك أكثر عرضة لانفصال الشبكية إذا تعرضت لضربة أو إصابة في رأسك أو وجهك أو عينك مما يسبب نزيفًا في العين أو حركات شديدة للعين لكن بعض شبكية العين المنفصلة تحدث بشكل عفوي مع عدم وجود محفز حديث بسبب التغيرات البطيئة التي تؤثر على العين أو بعض الأمراض والحالات.