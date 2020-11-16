النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020

08:40النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020

08:21الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة

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