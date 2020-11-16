النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020
أخبار فلسطينية
- عباس يشيد برفض باكستان الاعتراف بإسرائيل
- وزارة الصحة الفلسطينية: الفيروس أصبح مجتمعيا والوضع يزداد خطرا وعدد الإصابات يقترب من…
- فلسطين.. أكثر من ٢٠٠ أكاديمي ومثقف وناشط يدعون للدولة الواحدة
- إسرائيل تحذر «حماس» من تبعات «صعبة» إذا لم تلتزم بالهدوء
- وفد قيادي من حركة حماس يغادر غزة صوب القاهرة
أخبار إسرائيلية
- شركة "إسرائيلية" على بُعد خطوة لإقامة مزارع في الإمارات
- شكوك إسرائيلية بتلقي لقاح كورونا وبنجاعة حظر التجول الليلي
- نتنياهو يهدد الفصائل الفلسطينية في غزة "بثمن باهظ جدا"
- اتفاق على خطة لتمويل العاملين في الحجر الصحي
- غانتس يهدد سكان القطاع: طيران ومدفعية الاحتلال يقصف مواقع بغزة
اخبار دولية
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام
- الهلال الأحمر القطري يستقبل الدفعة التاسعة من برنامج المنح الأميرية للأطباء الفلسطينيين
- الإمارات تتلقى أول صفعة أمنية من إسرائيل وتتنكر لحفظ ماء الوجه
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- عباس يشيد برفض باكستان الاعتراف بإسرائيل
- وزارة الصحة الفلسطينية: الفيروس أصبح مجتمعيا والوضع يزداد خطرا وعدد الإصابات يقترب من…
- فلسطين.. أكثر من ٢٠٠ أكاديمي ومثقف وناشط يدعون للدولة الواحدة
- الجبهة الديمقراطية تدعو الإمارات لعدم الانزلاق أكثر لـ”مستنقع التبعية المذلة” لإسرائيل
- الأوضاع الميدانية تتوتر على حدود غزة.. إسرائيل تقصف القطاع بالطائرات عقب إطلاق صواريخ…
- قوات الاحتلال تشن حملات دهم واعتقال وتنذر بإخلاء تجمعات سكنية في الأغوار لإجراء…
- العالول: زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية تؤكد أن الإدارة الأمريكية شريكة للاحتلال
- 32 عاما على إعلان الاستقلال.. والفلسطينيون يؤكدون على إقامة الدولة وتقرير المصير
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تحذر «حماس» من تبعات «صعبة» إذا لم تلتزم بالهدوء
- إسرائيل تمضي في خطط بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية
- إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» رداً على إطلاق صاروخين من غزة
- «الصحة» الفلسطينية: الإصابات 3 أضعاف الرقم المعلن
- الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة
الاخبار اللبنانية
الاهرام المصرية
- السلطات الفلسطينية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس المحتلة
- إسرائيل تشن ضربات على مواقع حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع
الشروق المصرية
- الخارجية الفلسطينية: تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم
- الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يهدف بإعلانه الاستيطاني الأخير إلى تدمير حل الدولتين
- إسرائيل تطرح وحدات استيطانية بمنطقة شديدة الحساسية في القدس
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- بعد ترويج دبي للمنتجات الإسرائيلية.. حملة مقاطعة لـ"جبل علي" على تويتر
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- الإمارات تتلقى أول صفعة أمنية من إسرائيل وتتنكر لحفظ ماء الوجه
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- الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام
- الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة فجر اليوم
- تقرير فلسطيني: نتنياهو يستغل الفترة الانتقالية في أمريكا لدفع خطة الضم
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الداخلية: قرارات التشديد الأخيرة لتجنب الإغلاق الشامل
- طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جنوب القدس
- القانوع يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة اليوم
- بالصور شباب رفح يفرض سيطرته ويتوَج بطلاً لكأس السوبر
- توتر في سجن "شطة" بعد اقتحام قوات القمع لغرف الأسرى
- شركة "إسرائيلية" على بُعد خطوة لإقامة مزارع في الإمارات
- 7 وفيات و976 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
القدس
- عائلات الشيخ جراح المُهددة بإخلاء منازلها: المحاكم الإسرائيلية تستند لوثائق مزورة ولن نرحل عن منازلنا
- انتهاء اجتماع كابينيت كورونا دون قرارات
- مسؤول استيطاني يدعو المفتي للبحث عن عمل بزعم تشكيل لجنة اسرائيلية خليجية للإشراف على الأقصى قريباً
- عائلة الأسير المريض علي شواهنة : الاحتلال ينتقم منه ويفرض عليه عقوبات
- مسيرة مركبات في قلقيلية لمناسبة ذكرى الاستقلال
جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد ابتداء من يوم غد
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الحياة الجديدة
- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشاب المقدسي عثمان جلاجل
- مخططات لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- صيام: الاحتلال يهدف من عمليات الهدم إقامة ما يسمى" الحائط المقدس"
- الاحتلال يحتجز أربعة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية
- محدث- إغلاق محافظة نابلس بسبب "كورونا" من الساعة السابعة مساء حتى السادسة
- مستوطنون يهاجمون مزارعين شرق يطا
- "الصحة": 7 وفيات و976 إصابة جديدة بـ"كورونا" و585 حالة تعاف
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صحيفة الأيام
- »الاحتلال ينذر خمس أُسر في "الشيخ جراح" لإخلاء منازلها لصالح المستوطنين...
- »إصابات خلال مواجهات في كفر قدوم وتواصل الإجراءات ضد مواطني الأغوار
- »القدس: الشرطة تقمع تظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو واعتقال 8 أشخاص
- »3 وفيات بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »الكيلة: عدد الإصابات الفعلي ثلاثة أضعاف المعلن
- »إيران تدحض تقريراً "مختلقاً" عن اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في...
- »"بتسيلم": إسرائيل تخنق قطاع غزة وتتجاهل القوانين والمواثيق الدولية
- »انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق
وكالة الرأي
- 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- الأوقاف تبين لـ"الرأي" الفئة المستهدفة من إعلان الـ 200 وظيفة
- وفد قيادي من حركة حماس يغادر غزة صوب القاهرة
- الاحتلال يواصل بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس
- مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين جنوبي الخليل
- الجعيدي: لا نريد أن نصل لمرحلة انهيار القطاع الصحي
- حماس: سلوك الإمارات يشكل دعمًا للاستيطان بالضفة
- الهيئة: أوضاع الأسرى مصابي كورونا مستقرة صحيًا
- الداخلية تشدد إجراءاتها للحد من انتشار كورونا
- إصابات في صفوف العمال غرب رام الله المحتلة
وكالة صفا
- قمة إسرائيلية أمريكية بحرينية في القدس الأربعاء
- البزم: القرارات الأخيرة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات
- طرح عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية جنوب القدس
- بالصور شباب رفح بطلاً للسوبر الغزي للمرة الخامسة
عرب 48
- دعوة لمزيد من الانخراط في النقاشات لتطوير رؤية حل الدولة الواحدة
- إعدام الحلّاق: إبطال قرار يمنع نشر أسماء وهوية قتلة الشهيد
- الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الاستيطان: ينتهك القانون الدوليّ
- شكوك إسرائيلية بتلقي لقاح كورونا وبنجاعة حظر التجول الليلي
- نتنياهو يهدد الفصائل الفلسطينية في غزة "بثمن باهظ جدا"
- اتفاق على خطة لتمويل العاملين في الحجر الصحي
- غانتس يهدد سكان القطاع: طيران ومدفعية الاحتلال يقصف مواقع بغزة
-
وكالة وفا
- الرئيس يشيد بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطيني ...
- الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه بعدم شرعية المستوطنات باعتبارها ...
- "الصحة": 7 وفيات و976 إصابة جديدة بـ"كورونا" و585 حالة تعاف
- الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من العاهل الأ ...
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16 تشرين ثاني (نوفمبر)
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- 2003م الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطّة لبناء ممرّ مائيّ يربط البحر البيض المتوسّط بميناء "إيلات" الصهيوني للاستغناء عن قناة السويس .
- 2000م مقاتلو حزب الله اللبنانيّ يستهدفون دوريّة عسكريّة إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين إسرائيليين و جرح 7 آخرين.
- 1983 م سقوط مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، الذي كان يتحصن فيه مؤيدون لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في هجوم شنّه منشقون عنه تدعمهم القوات السورية في لبنان. يعتبر مخيم البداوي ثاني مخيم للاجئين في شمال لبنان، ويبعد نحو خمسة كيلومرات شمال مدينة طرابلس، ويبلغ عدد سكانه نحو ثمانية عشر ألف لاجئ.
- 1970 م وزير الدفاع السوري حافظ الأسد (ولد في السادس من تشرين أول/ أكتوبر 1930) يهيمن على السلطة في سوريا بعد انقلاب على رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي.
- 1941م اغتيال فخري النشاشيب في بغداد بعد أن تطورت الأوضاع في فلسطين بشكل سريع وخطير، وذلك بعد نشر تقرير لجنة بيل الملكية لتقسيم فلسطين في 7/7/1937.
- 1922م اقترح لورد اسلنجتون في مجلس اللوردات البريطاني حول الانتداب في فلسطين
- 1917 م قوات الاحتلال البريطاني تسيطر على مدينة يافا في فلسطين, وتخضع سكانها العرب بعد إبعاد القوات العثمانية عنها. يعود تاريخ يافا إلى 4000 سنة قبل الميلاد.
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