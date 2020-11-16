وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2678) الاثنين 16/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية " يعلن عن موعد وقيمة المنحة المالية للأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح...ركلات الترجيح تنير النجمة الخامسة للزعيم وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك لشباب رفح لقب السوبر الغزي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة في تحدٍ جديد صوب الألقاب وكالة الرأي الفلسطينية أعراض انفصال شبكية العين.. أبرزها عدم وضوح الرؤية وكالة الرأي الفلسطينية طائر اللقلق اختراع مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم فتاة وكالة الرأي الفلسطينية 10 علامات على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك!
أخبار » الأخبار العبرية

قمة إسرائيلية أمريكية بحرينية بالقدس الأربعاء

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:53

القدس المحتلة - الرأي

من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والبحرين الأربعاء القادم بالقدس المحتلة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاجتماع سيحضره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

 وأعلن مكتب نتنياهو عن دعوة وزير الخارجية غابي أشكنازي لحضور الاجتماع الثلاثي.

 وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه تم بذل جهد لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البلدين والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي.

 ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توقيع مزيد من الاتفاقات. ويأتي الاجتماع استمراراً لمراسم التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات تطبيع بين "إسرائيل" والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟