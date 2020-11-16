قمة إسرائيلية أمريكية بحرينية بالقدس الأربعاء

القدس المحتلة - الرأي

من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والبحرين الأربعاء القادم بالقدس المحتلة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاجتماع سيحضره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

وأعلن مكتب نتنياهو عن دعوة وزير الخارجية غابي أشكنازي لحضور الاجتماع الثلاثي.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه تم بذل جهد لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البلدين والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توقيع مزيد من الاتفاقات. ويأتي الاجتماع استمراراً لمراسم التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات تطبيع بين "إسرائيل" والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة.