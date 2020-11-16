البزم: الإغلاق اليومي من الساعة الخامسة لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات

غزة- الرأي:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن قرار الإغلاق اليومي للمحال والمنشآت والمرافق بدءاً من الساعة الخامسة مساءًاً، يأتي في ظل مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح البزم، في حديث لقناة الأقصى أمس، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تخفيف الحركة والازدحام في تلك المنشآت، كونها تساهم في نقل العدوى بين المواطنين.

وقال البزم: إن "القرارات المتخذة مؤخراً هي من أجل أن نتجنب الإغلاق الشامل الذي يُكبد شعبنا خسائر كبيرة، وهو يبقى أحد الخيارات لمواجهة الفيروس، لكن حتى اللحظة لا قرار بذلك".

وبيّن أن هناك عدة اعتبارات تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ القرارات بخصوص مواجهة الفيروس، تتمثل في عدد الإصابات المُسجلة، وطبيعتها، وقدرة المؤسسة الصحية على التعامل مع الإصابات والحالات.

ولفت البزم إلى أن وزارة الداخلية تحاول الموازنة ما بين استمرار الحياة العامة في كافة القطاعات وأبرزها التعليم والاقتصاد، وما بين الإجراءات المفروضة، في ظل عدم وجود أي علاج طبي للفيروس حتى الآن.

عدم الالتزام

ونوه المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إلى أن الإشكالية القائمة حالياً تتمثل في عدم التزام المواطن بشكل شخصي بإجراءات الوقاية، وبارتداء الكمامة.

وتابع بقوله: "نريد أن تستمر الحياة ويزاول الناس أعمالهم، ولكن في ذات الوقت يجب أن يتعايش المواطنون مع الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس".

وأشار البزم إلى أن الشرطة والمباحث العامة تقوم بجولات مستمرة وتبذل جهداً كبيراً ميدانياً في متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وبيّن أن العقوبات المفروضة على المخالفين تتمثل تدريجياً في التعهد بعدم تكرار المخالفة، ثم في حال التكرار يتم التوقيف 48 ساعة، وفي حال استمرار التكرار يتم التوقيف مدة 15 يوماً والإحالة إلى المحكمة.

بيوت العزاء والأفراح

وفيما يتعلق ببيوت العزاء والأفراح؛ ذكر البزم أنها السبب تسجيل الإصابات؛ مضيفاً أن هناك عائلات لا زالت غير ملتزمة بالإجراءات المفروضة، داعيًا المواطنين لاقتصار إقامة الأفراح والعزاء على أضيق دائرة.

ونوه المتحدث باسم الداخلية؛ إلى أنه تم تشديد الإجراءات على البيوت الخاضعة للحجر المنزلي؛ موضحًا أن هناك لجنة مُشكلة في وزارة الداخلية لمتابعة ذلك، وتقوم حالياً بتأمين 1450 منزلاً.

وشدد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يخرق الحجر المنزلي.

ونبّه البزم إلى أن دخول فصل الشتاء يزيد المسؤولية على الجميع كونه بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، كما يضعنا أمام واقع صعب.

ودعا المواطنين إلى تقدير حساسية الظروف التي نعيشها، والمساهمة في الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.