تعليم غرب غزة ومجلس أولياء الأمور يتفقدون المدارس الخاصة ورياض الأطفال

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة والمجلس الأعلى لأولياء الأمور خلال جولة تفقدية صباح امس السبت، وذلك تزامناً مع استئناف الدراسة في رياض الأطفال بعد حالة الانقطاع التي تسببت بها جائحة كورونا.

وشارك في الزيارات كل من د. عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، وأ. ميسون صالح رئيس قسم التعليم العام ، وأ. رفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ بمديرية غرب غزة ، وأ. فلاح الترك رئيس قسم الاشراف ، وأ. رنا الأغا مشرفة رياض الأطفال بينما ضم وفد مجلس أولياء الأمور د. محمد الكاشف رئيس المجلس ، وأ. أنور مدوخ ، وأ. ماهر الخولي ، ود. أمير حرارة.

وقام الوفد بتفقد مرافق الرياض والمدارس الخاصة للتأكد من اتباع الإدارات للتعليمات الخاص بدوام المؤسسات التعليمة التي يتضمنها البروتوكول الصحي .

وأبدى الدكتور عبد القادر أبو علي ارتياحه عن الاجراءات المتبعة داخل الرياض والمدارس الخاصة وشدد على ضرورة عدم التراخي في اتباع تلك الاجراءات .

من جانبه أشاد الدكتور محمد الكاشف بالتزام رياض الأطفال بالتعليمات الصحية مؤكداً على أن المسئولية التي تقع على إدارات رياض الأطفال والطواقم التدريسية أكبر لأن الأمر يتعلق بفئة عمرية صغيرة ، وطمأن أولياء الأمور بأن أبناءهم في أيدٍ أمينة .

وأكدت الأستاذة ميسون صالح أن الزيارات التفقدية لرياض الأطفال والمدارس الخاصة ستستمر خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار متابعة الطواقم البشرية بمديرية التربية والتعليم لسير العمل حفاظاً على صحة الطلبة والطواقم التدريسية.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً لمدراء رياض الأطفال والبالغ عددها 140 روضة تقع في نفوذ مديرية غرب غزة ووضعتهم في صورة الاجراءات الواجب اتباعها لاستئناف العام الدراسي بشكلٍ آمن.

