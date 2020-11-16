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لجنة المتابعة الوزارية تُشيد بانضباط مدارس تعليم خان يونس

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:25

لجنة المتابعة الوزارية تُشيد بانضباط مدارس تعليم خان يونس
لجنة المتابعة الوزارية تُشيد بانضباط مدارس تعليم خان يونس

خان يونس- الرأي

أشاد فريق لجنة المتابعة الوزارية ، بانضباط والتزام مدارس مديرية التربية والتعليم بخان يونس، واتباع الإدارات المدرسية والعاملين والطلبة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.
جاء ذلك،  خلال زيارة تفقدية قام بها فريق المتابعة، امس  السبت ، والذي ضم: أ. رائد الصالحية مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، وأ. حسني شعت نائب مدير عام وحدة المتابعة الداخلية بالوزارة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية بالمديرية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.
وأوضح أ. صالحية أن الوزارة تتابع عن كثب استعدادات المدارس من (1-6) ورياض الأطفال لاستئناف الدراسة في مرحلتها الثالثة، منوهاً إلى أن هناك مدارس استطاعت استئناف الدراسة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الوزارة استطاعت بفضل الله ثم جهود المخلصين افتتاح المدارس في المرحلة الأولى والثانية والثالثة في جميع المناطق التي تسمح بذلك ووفق البروتوكول الصحي للحفاظ على صحة الطلبة، متمنياً السلامة للجميع.
واستمع الوفد من مديري ومديرات المدارس إلى توصياتهم.
وشملت الزيارة مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد محمود المبحوح الأساسية للبنين، ومدرسة عكا الثانوية للبنات.
 

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