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النيابة العامة تحقق بـ 82 قضية وتوقف 26 متهمًا

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:38

النيابة العامة تحقق بـ 82 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن
النيابة العامة تحقق بـ 82 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، أمس الأحد، تحقيقاً في 82 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها القطاع.

وذكرت النيابة أنه لم يسجل أمس الأحد، أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى عدم تسجيل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت بأنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 26 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت النيابة العامة استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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