تعليم خان يونس يتفقد استئناف عودة دوام رياض الأطفال

خان يونس- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم خان يونس، صباح امس السبت، استئناف الدراسة لرياض الاطفال وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وضم الوفد أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير ابو شتات مدير الدائرة الفنية، وشملت الزيارة روضة الشهيد ياسين الاغا.

وأكد الوفد على ضرورة اتباع كافة وسائل الوقاية لمنع انتشار الفايروس، الأمر الذي يساهم في استمرار افتتاح رياض الأطفال وتوجه الطلبة إليها دون انقطاع في ظل بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وعبّر الوفد عن ارتياحه من إجراءات السلامة والوقاية التي اتبعتها رياض الأطفال لضمان سلامة وصحة الطلبة، متمنياً السلامة للجميع.

