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خلال اجتماعين منفصلين

أوقاف رفح تتابع مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:15

أوقاف رفح تتابع مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية
أوقاف رفح تتابع مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية

رفح- الرأي

عقد مدير مديرية أوقاف رفح أ. عدنان حسان اجتماعين منفصلين مع المفتشين والأذنة والمؤذنين، من أجل تقييم الحالة الوبائية في المحافظة والتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية للحفاظ على بيئة نظيفة للمساجد في ظل انتشار فايروس كورونا، وذلك بحضور رئيس قسم المساجد أ. محمد عيسى وعدد من مفتشي المساجد.

وشدد حسان على أهمية استمرار المحافظة على التعقيم بشكل دوري بمواد التنظيف التي تم توزيعها على المساجد والتشديد في متابعة المصلين لمدي التزامهم بالإجراءات الوقائية لتجنيبهم وأهليهم من خطر الإصابة بفايروس كورونا.

منوهًا إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الآذان والإقامة في الصوات، مثمناً في الوقت ذاته جهود العاملين المبذولة لحماية بيوت العبادة وأبناء شعبنا من المخاطر. 

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