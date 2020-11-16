وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تتابع مدي الالتزام بالإجراءات الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الإصلاح المجتمعي تبحث تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية 453 إصابة جديدة بكورونا و310 حالات تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعيد افتتاح 19 مسجدًا في غزة وخانيونس والشمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتفقد استئناف عودة دوام رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 82 قضية وتوقف 26 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشآت صناعية ببلدة عناتا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تؤكد على الالتزام بالبرتوكول الصحي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المتابعة الوزارية تُشيد بانضباط مدارس تعليم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ومجلس أولياء الأمور يتفقدون المدارس الخاصة ورياض الأطفال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا ويجرف أرضًا جنوب بيت لحم

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وجرفت أرضا في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال هدم منزلا مساحته (80) مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض.

وأضاف بريجية، أن الاحتلال أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، مشيرا الى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة شرق بيت لحم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟