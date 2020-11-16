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التنمية توزع مساعدات عاجلة على المحجورين منزليًا بغزة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:52

غزة- الرأي

باشرت لجنة الطوارئ بمديرية التنمية الاجتماعية بغزة بتوزيع مساعدات عاجلة على الأسر المحجورة منزليا شرق وغرب المدينة.

وشكرت الوزارة، كافة الأطراف التي تقدم المساعدة للتخفيف عن الأسرة التي تضررت بفعل الوباء، داعيةً الجميع إلى تقديم المزيد من المساعدات في ظل تزايد حالات الحجر المنزلي بفعل الوباء.

وفي سياق آخر، قالت الوزارة إنها تعمل بالتعاون مع اللجان الأخرى على تجهيز مراكز الحجر الصحي لاستيعاب أعداد جديدة قابلة للإصابة بفايروس كورونا في محاولةٍ لتطويق بؤر الانتشار لتجنب تفشي الفايروس بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

كما دعت الجميع إلى اتباع الارشادات الصحية والالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لتجنب العدوى وانتشار الوباء.

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