مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بالوسطى تطلق حملة "سلامتك بتهمنا"

الوسطى- الرأي

أطلقت مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، حملة توعوية بعنوان "سلامتك بتهمنا" بهدف دعم جهود وزارتي الصحة والتربية والتعليم وكافة الجهات المعنية بسلامة طلابنا وطالباتنا، وذلك انطلاقاً من أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، ولأن الوقاية هي أنجع السبل لمواجهة كورونا وكل الأوبئة والأمراض.



وقالت مديرة المدرسة نعمات حمدان إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لكافة طالبات المدرسة ، و تشجيعهن على اتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وارتداء الكمامة، و التباعد الجسدي وكل ما تنص عليه بروتوكولات وزارة التعليم والصحة.

وأضافت بأن الحملة تهدف أيضاً الى تشجيع جميع الطالبات على التحلي بالمسؤولية الفردية والجماعية التي تقع على عاتقهن لحماية أنفسهن، و عوائلهن ، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة لسائر فئات المجتمع.



منسقة الصحة المدرسية بالمدرسة أسماء صيام قالت، إن الحملة تتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت تنفيذ مسابقات توعوية، و مشاركة الطالبات في إعداد الفيديوهات واللافتات والنشرات التوعوية التي تتضمن الإرشادات والنصائح للوقاية من فيروس كورونا.