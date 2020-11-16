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7 وفيات و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت الصحة برام الله تسجيل 7 حالات وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، إنه تم تسجل 7 حالات وفاة بالضفة (مواطنة 61 عاما من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، مواطنة 78 عاماً من بيت لحم، مواطن 75 عاماً من مخيم العروب بمحافظة الخليل، مواطن 64 عاماً من الزبابدة في جنين، مواطنة 55 عاما من مخيم بلاطة، مواطنة 86 عاما من بلاطة البلد، مواطن 76 عاما من بيزاريا بمحافظة نابلس).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (43)، محافظة نابلس (115)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (22)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (24)، طولكرم (34)، طوباس (10)، ضواحي القدس (12).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 297 حالة في الضفة الغربية (الخليل 6، جنين 12، نابلس 27، طولكرم 13، قلقيلية 18، سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 81، رام الله والبيرة 126).

وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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