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الشرطة تغلق 85 منشأة تجارية وتحتجز 21 مركبة مُخالفة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:16

الشرطة تغلق 85 منشأة تجارية وتحتجز 21 مركبة مُخالفة
الشرطة تغلق 85 منشأة تجارية وتحتجز 21 مركبة مُخالفة

غزة- الرأي

أكد جهاز الشرطة على مواصلة متابعة فرض إجراءات حظر التجوال؛ ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين والتجار وأصحاب المحال والمنشآت التجارية منعاً لانتشار الفيروس حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم ، وذلك في ظل ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة .


وتابعت إدارات الشرطة  تنفيذ هذه الإجراءات وقد جاء بيان تلك الإجراءات على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي ؛ قامت المباحث بإغلاق 70 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ، وحررت تعهدات على 15 منشأة بعدم التكرار ، كما وحررت 6 تعهدات على مواطنين لمخالفتهم إجراءات الوقاية ، وأنهت 13 تجمعات لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح ، وأوقف المباحث العامة 22 مواطن قاموا بمخالفة إجراءات الوقاية . 

وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير53 مخالفة حظر التجوال ، وقامت بتحرير 70 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، وقامت بحجز 21 مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً .

وكان دور شرطة البلديات في ظل هذه الإجراءات قيامها بمتابعة الأسواق وإزالة البسطات العشوائية فقد قامت بإغلاق 15 محل مخالف لإجراءات السلامة ، وقامت بإنهاء تجمعات لمواطنين في الأسواق عدد4 تجمعات مخالفة ، وقد حررت 78 تعهد على أصحاب محلات مخالفة بعدم التكرار ، وأوقفت 12 مواطن مخالف لإجراءات السلامة في السوق .

وأشار تقرير الشرطة خلال ال24 ساعة الماضية إلى أن العمليات استقبلت في فروعها 38 نداء استغاثة لمواطنين يحتاجون إلى توفير سبل الوقاية والسلامة وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها .
 

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