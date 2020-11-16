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الصحة: مناطق جديدة أصبحت حمراء ووصلنا لـ 25 منطقة حمراء

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:33

غزة – الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، "أشرف القدرة" "إن انتشار فيروس كورونا يتسع في قطاع غزة وهناك مناطق جديدة يتم الإعلان عنها بالحمراء ووصلنا إلى 25 منطقة حمراء".

وتابع القدرة، "يجب على المواطنين التعامل بجدية مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مع ارتفاع اعداد الإصابات، ولازلنا نتوقع مزيد من تسجيل الإصابات و المشكلة الأساسية هي في تعامل المواطنين وعدم إلتزامهم".

وأكد القدرة وجود ٥ حالات شابة مصابة تتواجد في مستشفى غزة الأوروبي، مضيفًا يجب على المواطنين الإلتزام وأن لا يُخدع الإنسان بصحته.

وذكر أن المنظومة الصحية لا زالت قادرة على التعامل مع الإصابات المسجلة ولكن زيادة الإصابات سيضغط عليها وسيؤثر على عملها.

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