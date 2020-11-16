غانتس يُعيين "هاليفي" نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

عيّن وزير جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، الجنرال "هرتسلي هاليفي" نائبًا لرئيس الأركان، وذلك بعد بعد توصية من رئيس الأركان "أفيف كوخافي".

وقال وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" "إن هاليفي ضابط متمرس خدم بمناصب قيادية في جميع أنحاء الجيش، وأثق به في المساعدة في قيادة الجيش في مواجهة التحديات المتغيرة في جميع المجالات وعمليات بناء القوة".

يذكر أن "هاليفي" ولد عام 1967، وجُنّد في لواء المظليين عام 1985، وعمل "هاليفي" قائدًا لسرية "كرو" التابعة للواء المظليين بين عامي 1993-1991، وتقلّد مناصب قيادية في فوج الاستطلاع في هيئة الأركان بين أعوام 2001-1993.

ومن 2004-2001 عمل قائدًا لفوج استطلاع الأركان العامة، ومن 2007-2005 شغل منصب قائد لواء "منشيه" الإقليمي في جيش الاحتلال.

وعُيّن قائدًا للواء المظليين في جيش الاحتلال بين عامي 2009-2007 ثم رئيسًا لقسم العمليات في شعبة الاستخبارات بين عامي 2011-2009.

بين عامي 2013-2011 عُيّن "هاليفي" قائدًا لتشكيل "الجليل" في جيش الاحتلال، قبل أن يصبح قائد كلية القيادة والأركان بين عامي 2014-2013.

شغل "هاليفي" منصب رئيس شعبة المخابرات في جيش الاحتلال بين أعوام 2018-2014، ثم قائدًا للمنطقة الجنوبية بالجيش بين أعوام 2020-2018.

حصل نائب رئيس الأركان في جيش الاحتلال على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية، من الولايات المتحدة.