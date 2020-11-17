وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش خطة ترحيل نفايات المنازل المحجورة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق 44 منشأة تجارية مُخالفة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية في نيوزيلندا.. ببغاء يفوز بانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية كلبة ترضع خروفا وتحميه بعدما تخلت عنه أمه ورفضته وكالة الرأي الفلسطينية بيع "أغلى حمامة في العالم" بسعر قياسي وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكنك استخدام أي شاحن لهاتفك؟ وهل تتأثر البطارية؟ وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى وضع "مقاطع الفيديو التعليمية" فى متصفح كروم وكالة الرأي الفلسطينية حساباتك على جوجل مهددة بالحذف فى هذه الحالات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة لمدة 18 عاما: تناول البيض يوميًا يزيد خطر الإصابة بالسكرى وكالة الرأي الفلسطينية المواد الغذائية لا تنقل فيروس كورونا إلا فى هذه الحالة
أخبار » عجائب وطرائف

في نيوزيلندا.. ببغاء يفوز بانتخابات

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:46

1
1

تصدّر ببغاء ليلي لا يطير ترتيب الاختيار في انتخابات طائر العام السنوية في نيوزيلندا.

وتشهد مسابقة "فورست آند بيرد" السنوية تصنيف الناخبين لطيورهم المحلية المفضلة في مسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع الشهيرة في نيوزيلندا.

وأعلنت المتحدثة لورا كيون -في بيان- أن الكاكابو (الببغاء النيوزيلندي) الأخضر بلون الطحالب فاز بالمسابقة للمرة الثانية.

وقالت كيون "إن طائرنا الكاكابو هو الأثقل والأطول عمرا، والببغاء الوحيد الذي لا يطير، كما أنه الببغاء الليلي الوحيد على هذا الكوكب".

وأضافت "هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أي طائر بلقب طائر العام أكثر من مرة".

وفاز الطائر بالمسابقة لأول مرة في عام 2008، وظل يتمتع بشعبية في المسابقة منذ ذلك الحين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟