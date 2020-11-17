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الشرطة تغلق 44 منشأة تجارية مُخالفة خلال 24 ساعة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:05

الشرطة تغلق 44 منشأة تجارية مُخالفة خلال 24 ساعة
الشرطة تغلق 44 منشأة تجارية مُخالفة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي

أكدت الشرطة الفسطينية على مواصلة إداراتها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك في ظل المتابعة اليومية لجهاز الشرطة للإجراءات التي تفرضها وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة .

فقد قامت المباحث خلال ال24 ساعة الماضية بإغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ، وحررت تعهدات على 78 منشأة بعدم التكرار ، كما وأنهت 19 تجمع لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح ، وأوقفت المباحث العامة 54 مواطنين قاموا بمخالفة إجراءات الوقاية . 

وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير15 مخالفة حظر التجوال ، وقامت بتحرير 179 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، وقامت بحجز 14 مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً ، وقامت بمخالفة 38 مركبة أثناء حظر التجوال.

وكان دور شرطة البلديات في ظل هذه الإجراءات قيامها بمتابعة الأسواق وإغلاق المحال التجارية بدءاً من الساعة الخامسة مساءً ،وإزالة البسطات العشوائية الغير ملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية حيث أزالت 42 بسطة ،وقامت بتحرير 22تعهد لأصحاب محلات تجارية مخالفة إجراءات السلامة .

وأشار تقرير الشرطة خلال ال24 ساعة الماضية إلى أن العمليات استقبلت في فروعها 34 نداء استغاثة لمواطنين يحتاجون إلى توفير سبل الوقاية والسلامة وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها .

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