وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج اتحاد دير البلح بكأس المرحوم "أحمد الكرد" لكرة اليد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث تعاونها مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية تكوين لجنة نسائية للمشاركة في أنشطة إدارة النفايات الصلبة بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش خطة ترحيل نفايات المنازل المحجورة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق 44 منشأة تجارية مُخالفة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية في نيوزيلندا.. ببغاء يفوز بانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية كلبة ترضع خروفا وتحميه بعدما تخلت عنه أمه ورفضته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:11

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو وبارداً نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غدٍ الخميس غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟