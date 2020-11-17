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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة نابلس واعتقلت كلأ من: الشاب أكرم معن جوهر من قرية قريوت، والشاب محمد العشيبي من مخيم عسكر القديم، والفتى محمد عمر حشاش من مخيم بلاطة، بالإضافة إلى اعتقال محمود عبد الله النمروطي من نفس المحافظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر أبو لبدة، وإبراهيم أبو لبدة على حاجز طيار على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، بينما جرى اعتقال يوسف هوشة والد الأسير عمر هوشة من منزله في بلدة بيرزيت بالإضافة إلى الطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش عقب دهم منزلهم والعبث بمحتوياته، واعتقلت أيضاً الشاب حسن بكر من رام الله على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة دير أبو مشعل شمال المدينة.

وفي الخليل، جرى اعتقال الأسير المحرر خليل الفروخ (٣٦ عاماً) من بلدة سعير شمال الخليل وعاثت في منزله خراباً، فيما اعتقلت من بيت لحم الشاب عبد مصطفى سلهب، والشاب عبد الرحيم فرج سلهب (32 عاماً) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، وهم: مجد مروان داري ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، والشاب محمود غريب من العيسوية.

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