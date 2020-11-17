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مستوطنون يعودون لمستوطنة أخليت عام 2005 شمال الضفة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:24

الضفة المحتلة- الرأي:

عاد عشرات المستوطنين، إلى مستوطنة "شا نو" أو ما تعرف باسم "صانور" التي أقيمت على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية، والتي أخليت عام 2005.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" فإن المستوطنين عادوا للمستوطنة دون تنسيق مع جيش الاحتلال أو أي من الجهات الأمنية الأخرى، مشيرا إلى أنهم خططوا العودة إلى المستوطنة يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تبقى مجموعة المستوطنين التي تضم عائلات في المستوطنة حتى يتم إخلاؤهم مجددا من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث قال بعضهم إنهم لن يعارضوا الإخلاء ولن يواجهوا الجنود.

وذكر الموقع ذاته أمس، "أن مجموعة من المستوطنين يخططون لإعادة بناء المستوطنة التي تقع في المناطق المصنفة (ج)".

وبحسب الموقع، فإن المجموعة بعضهم ضباط صغار سابقين، أنهوا الخدمة العسكرية في الضفة الغربية، وآخرون منهم طلاب.

ووفقا للموقع، فإن غالبية المجموعة درسوا سويًا في مدرسة دينية استيطانية في الخليل، ومن هناك قبل ستة أشهر قرروا إنشاء مستوطنة وبعد بحث قرروا إعادة بناء المستوطنة المخلاة سابقًا.

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