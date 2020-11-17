غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2679) الثلاثاء 17/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

أشتية يحذر من مشروعات تسابق الزمن قبل مغادرة ترمب

صحة فلسطين: 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره السوري في وفاة وزير الخارجية وليد المعلم

تحذير للسلطة من الرهان على "بايدن" واستئناف المفاوضات.. ما التفاصيل؟

شيخ الأقصى يدخل الشهر الثالث في العزل الانفرادي

معروف: نسعى لعدم الوصول للإغلاق التام أو تأخيره

أخبار إسرائيلية

غدا لقاء إسرائيلي بحريني في القدس برعاية بومبي

نتنياهو يبحث مع بوتين إمكانية شراء إسرائيل لقاح روسي لعلاج كورونا

يديعوت: نتنياهو ينوي زيارة الإمارات الشهر المقبل

اخبار دولية



رويترز: وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأربعاء للقاء نتنياهو وبومبيو

الصين تعزي في وفاة عريقات.. وتؤكد مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل البناء في "جفعات همتوس"

ميلادينوف يعرب عن القلق بشأن قرار إسرائيل البناء في "جفعات همتوس"

أخبار عربية

وزير الخارجية الأردني ونظيره الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

مصر تستضيف «فتح» و«حماس» وتُدين الاستيطان الإسرائيلي

إسرائيل تعيد لبنانياً تسلل عبر الحدود

الإمارات والأمم المتحدة تبحثان سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الناطق باسم فتح لـ “القدس العربي”: لقاءات القاهرة مع حماس تبحث تنفيذ بنود…

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة.. نائب محافظ القدس: المدينة تتعرض لسلسلة إجراءات…

الأسير الفلسطيني محمد الحلبي يواجه أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة.. 140 جلسة…

إدانات فلسطينية ودولية لمخطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية في القدس تعزلها عن مناطق…

محكمة فلسطينية تعقد أولى جلساتها لمقاضاة بريطانيا

اشتية ينتقذ زيارة وفود استيطانية للإمارات لبحث الاستثمارات ويطالب الجامعة العربية بمتابعة الأمر

الشرق الأوسط

سكان غزة يستعينون بالمشي للتخلص من حصار «كوفيد ـ 19»

مصر تستضيف «فتح» و«حماس» وتُدين الاستيطان الإسرائيلي

قلق أممي بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات في «جفعات همتوس»

الاهرام المصرية

الأونروا تحذر من "كارثة" في غزة ولبنان بسبب نقص الدعم المالي

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لتصعيد مشروعها الاستيطاني قبل مغادرة ترامب

الشروق المصرية

الإمارات والأمم المتحدة تبحثان سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني ونظيره الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

غدا.. اجتماع مشترك بين مسؤولي التعليم بالأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

مستوطنون إسرائيليون يعترضون زيارة وفد أوروبي لمنطقة في القدس الشرقية

الغد الأردنية

غزة : 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

امنعوا كارثة تسمين “جفعات همتوس”

الشرق القطرية

بعد عام من استهداف عينه برصاصة.. العمارنة : سأعود لعملي وأهزم الاحتلال

حماس: الإمارات تدعم الاستيطان في الضفة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يرصد 700 مليون دولار لشق طرق استيطانية بالضفة الغربية

مطالب "استيطانية" بإقامة مدرسة توراتية في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى

"التنمية" تُوزِّع مساعدات عاجلة على المحجورين منزليًّا بغزة

مصر تدين قراراً إسرائيلياً جديداً

إعلان مهم من "وزارة الثقافة"!

"المراكز الجماهيرية" في القدس تهدد شباب المدينة المحتلة وأطفالها

تنديد فلسطيني ودولي بقرار جديد للاحتلال.. ما القصة؟

تمديد الاحتلال فترة اقتحام المستوطنين الأقصى.. خطوة تهويدية جديدة

القدس المحلية

عشرات المستوطنين يعودون لمستوطنة مخلاة شمال الضفة الغربية

صور| "خربة إبزيق" في الأغوار.. حيث تتجلّى عنصرية الاحتلال

فلسطين تستقبل وفداً طبياً روسياً متخصصاً بعلاج مرضى كورونا

مقتل سيدة فلسطينية داخل الخط الأخضر

فلسطين تعتمد تقريريها حول العهد الدولي تمهيداً لتسليمهما للجان الأمم المتحدة

الرجوب يطلع على سير العمل بالمركز الصحي في ميثلون

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة

الحياة الجديدة

الجامعة العربية تدين المشروع الإستيطاني الجديد جنوب القدس

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس فنزويلا بذكرى إعلان الاستقلال

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشاب المقدسي عثمان جلاجل

مخططات لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الأيام

هدم منزل وثلاث منشآت وتجريف أرض خلال حملة للاحتلال في محافظات عدة

مستوطنون يحاولون منع احتجاج ممثلي أوروبا على الاستيطان في بيت صفافا

جماعات الهيكل" المزعوم تطلب إقامة مدرسة دينية في ساحات الأقصى

مخطط جديد يستهدف أراضي واسعة في الطيبة وقلنسوة بالمثلث

وكالة صفا

محدث الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة

توغل إسرائيلي محدود شرقي خان يونس

مواجهات مع الاحتلال بقرية النبي صالح

حركة المقاطعة: حراك دولي بوجه الاحتلال وضد التطبيع

الاحتلال يهدم مبنى قيد الإنشاء غربي نابلس

حراك ذوي الإعاقة يطالب الحكومة في جلستها بإقرار مطالبهم

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا في قرية كوبر

وكالة الرأي الفلسطينية

بدء العمل في مشروع تسمية وترقيم شوارع ومنازل رفح

"هنية" يتوج اتحاد دير البلح بكأس المرحوم "أحمد الكرد"

بلدية خان يونس تناقش خطة ترحيل نفايات المنازل المحجورة

فلسطين اليوم

مطالبات فلسطينية بضرورة استرداد مئات جثامين الشهداء من "مقابر الأرقام الإسرائيلية"

د. أبو طه: يجب أن تتمتع حوارات المصالحة بالمصداقية وعدم الارتهان للسياسات الخارجية

"الجهاد" تبحث مع السفير الروسي تطورات القضية الفلسطينية

توغل وتجريف في أراضي المواطنين شرق خانيونس

بيت لحم تغلق مقر مديرية الموصلات والنقل بسبب "كورونا"

شرطة مرور غزة: كرامة المواطن "خط أحمر" و" لن نسمح بالاعتداء عليها"

سما نيوز

الجهاد الإسلامي: قرارات "الأمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في الأدراج..!

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

هآرتس تتساءل: هل يمكن لـ”المريض نفسياً” أن يعترف بالخسارة وشرعية الانتخابات؟

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

عرب 48

فرنسا تدين قرار الاحتلال بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

وفاة و90 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة

قرار بإرسال مستلزمات طبية إلى غزة مع تزايد تفشّي كورونا

محكمة فلسطينية تعقد أولى جلساتها لمقاضاة بريطانيا بسبب الانتداب و"وعد بلفور"

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس

حزب "الشين فين" الإيرلندي يحمل الاحتلال مسؤول ...

حدث في مثل هذا اليوم

17 تشرين ثاني (نوفمبر)

2000م دينيس روس، مبعوث أمريكا للشرق الأوسط، يجري زيارات مكّوكيّة في المنطقة لمحاولة إنعاش عملية التسوية قبل نهاية ولاية بيل كلنتون في الرئاسة الأمريكيّة.

1993م المجاهد إياد العرعير يقتل ضابط إسرائيلي (حاييم نحوراني) وإصابة آخر

1993م مقتل جندي إسرائيلي بالسكاكين عند حاجز ناحل عوز شرق مدينة غزة

1985م ويعتبر الشهيد الدكتور اسماعيل الخطيب أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين, وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سنوات عديدة, ولقد اعترفت مجموعات تابعة ل حركة فتح بجريمة اغتياله رمياً بالرصاص.

1983 م وقوع قتال عنيف بين أنصار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ومعارضين له، تدعمهم القوات السورية في مدينة طرابلس شمال لبنان. انتهى القتال باستئصال ما تبقى من القوة العسكرية الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.

1966م لجنة التوفيق تدعو إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتصدر القرار رقم 2154 ( الدورة- 21)

1957م صدور قرار جامعة الدول العربية رقم (1390) بشأن إعمار المسجد الأقصى وتجديده، وقد أوكل هذا الأمر إلى الحكومة الأردنية.

1950م مجلس الأمن يدعو إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاق الهدنة

(الشكوى المصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيين).