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العدل تؤكد على وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية داخل مرافقها

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:29

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غزة-الرأي

قامت لجنة الطواري بوزارة العدل برئاسة د. فهد زيادة وأعضاء اللجنة أ. حسن مرتجي وأ خليل حمادة بعمل عدة زيارات تفقدية لمرافق الوزارة 
وشملت الزيارة مقر الوزارة العام ومختلف اداراتها ووحداتها المختلفة ومقر كاتب عدل شمال غزة علما بأن هذه الزيارة سيتبعها وزيارات تفقدية للتأكد من التزام الموظفين بإجراءات السلامة والوقاية
وسيتم عمل زيارات اخري تشمل كتاب العدل بمحافظة غزة (غزة – الوسطي – خانيونسرفح ) ومركز خدمة الجمهور التابع لوزارة العدل ( السجل العدلي( عدم محكومية ) – والتصديقات
 

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