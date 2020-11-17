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مدرسة بالوسطى تنفذ نشاط بعنوان انضباطي يحميني ويمنحني التفوق

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:33

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غزة-الرأي

  نفذت مدرسة مساعد بن عبد الله الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى نشاط بعنوان " انضباطي يحميني ويمنحني التفوق".وذلك ضمن مبادرة استهتارك سيقتل احبابك ولرفع الوعي لدى الطلبة بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا وكافة الأمراض.


بدورها ، أكدت مديرة المدرسة عائشة يونس على أهمية النشاط وغيره من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مدرسة مساعد العازمي والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لطلبة المدرسة وتعريفهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم والصحة.

وبينت يونس بأن مبادرة استهتارك سيقتل احبابك التي أطلقتها المدرسة وتشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها هذا النشاط الذي نظمته المرشدة التربوية ضمن حصة توجيه جمعي.

من جهتها ، قالت  المرشدة التربوية أسماء أبو شعبان :"ان النشاط تضمن حصة توجيه جمعي بعنوان النظافة من الإيمان تخللها الحديث عن دور النظافة في الوقاية من الإصابة بالمرض وخاصة كورونا والحديث عن حثّ الدين الإسلامي على النظافة والطهارة.

 كما تضمن النشاط الرسومات والتلوين لتشجيع الطلبة على اتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل وتعقيم اليدين جيداً، واستخدام معقم اليدين، وارتداء الكمامة، و التباعد الجسدي وكل ما تنص عليه بروتوكولات وزارة التعليم والصحة. 

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