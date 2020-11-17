وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير بفيروس كورونا بسجن "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يناقش " الإجراءات الصحية " في رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية معروف: غزة تواجه خطرًا واضحًا مع قدوم الشتاء بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يتسلم أجهزة قياس حرارة لتوزيعها على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش سير العمل في "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تتابع التزام المنشآت السياحية بالتعليمات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُعيد افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ينفذ دورة في انشاء" الصفوف الافتراضية " وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تصدر تقرير اعتداءات الاحتلال على القدس بعدة لغات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يُكرّم أمناء المكتبات المدرسية لجهودهم في إنجاح" أسبوع المكتبات "
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم رفح ينفذ دورة في انشاء" الصفوف الافتراضية "

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:42

1
1

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم دورة تدريبية في إنشاء الصفوف الافتراضية لمعلمي مدرسة الشهيد أحمد ياسين الثانوية ، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، ورئيس قسم الإشراف محمود لافي، ومشرف التدريب عمار الشريف، ومدرب الدورة محمود النواجحة.
وأكد حرب على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال الدورة، وأشار إلى أن الدورة هي استكمال للدورات السابقة التي عقدتها وزارة التربية التعليم العالي للتعليم عن بُعد من خلال إنشاء الصفوف الافتراضية وحسابات الجيميل واليويتوب والزوم .
وبدوره شكر لافي جميع الحضور على التزامهم بالدورة ، وأوضح بأن التدريب لتطوير وتعزيز قدرات المعلمين في التعامل مع التعليم عن بُعد من خلال البرامج المختصة بذلك.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟