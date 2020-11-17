تعليم رفح ينفذ دورة في انشاء" الصفوف الافتراضية "

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم دورة تدريبية في إنشاء الصفوف الافتراضية لمعلمي مدرسة الشهيد أحمد ياسين الثانوية ، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، ورئيس قسم الإشراف محمود لافي، ومشرف التدريب عمار الشريف، ومدرب الدورة محمود النواجحة.

وأكد حرب على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال الدورة، وأشار إلى أن الدورة هي استكمال للدورات السابقة التي عقدتها وزارة التربية التعليم العالي للتعليم عن بُعد من خلال إنشاء الصفوف الافتراضية وحسابات الجيميل واليويتوب والزوم .

وبدوره شكر لافي جميع الحضور على التزامهم بالدورة ، وأوضح بأن التدريب لتطوير وتعزيز قدرات المعلمين في التعامل مع التعليم عن بُعد من خلال البرامج المختصة بذلك.

