الأوقاف تُعيد افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجد مسجد حطين الواقع بمنطقة الرمال الشمالي بمحافظة غزة بعد انتهاء مدة إغلاقه اعتبارًا من صلاة فجر اليوم الثلاثاء.