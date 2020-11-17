الأوقاف تُعيد افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إعادة افتتاح مسجد مسجد حطين الواقع بمنطقة الرمال الشمالي بمحافظة غزة بعد انتهاء مدة إغلاقه اعتبارًا من صلاة فجر اليوم الثلاثاء.
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17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:44
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