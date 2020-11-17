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تعليم الشمال يناقش سير العمل في "الصفوف الافتراضية"

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:48

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اجتماعاً لمدراء مدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية فيها، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية الإلكترونية عبر تلك الصفوف.
وثمن مدير التعليم اشرف حرز الله بالحضور ودورهم في متابعة منظومة التعليم الإلكتروني عبر منصة الصفوف الافتراضية، إلى جانب التعليم الوجاهي.
وأكد مدير التعليم على ضرورة تفعيل التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني من خلال الواجبات والتكليفات المنزلية، وأوراق العمل، حتى يظل الطلبة على تفاعل مباشر مع العملية التعليمية.
 

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