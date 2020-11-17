تعليم خانيونس يتسلم أجهزة قياس حرارة لتوزيعها على المدارس

غزة-الرأي

تسلمت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، 21 جهاز فحص الحرارة مقدمة من فاعل خير، وذلك لتوزيعها على مدارس المديرية، ما يساهم في تعزيز الإمكانات اللوجستية للمدارس في مواجهة "كورونا"،

وحضر اللقاء مدير التربية والتعليم أ. سعيد قدح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم اللوازم أ. أشرف كحيل.

وثمّن أ. قديح، هذه الخطوة، مؤكداً أنها تعكس روح المسؤولية المجتمعية العالية لأبناء شعبنا، مشدًدا على ضرورة تكاتف مختلف شرائح المجتمع في مواجهة "كورونا".

