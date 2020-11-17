تعليم رفح يناقش " الإجراءات الصحية " في رياض الأطفال

غزة-الرأي

عقد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين اجتماعاً لمديرات رياض الأطفال وتطبيق إجراءات الوقاية من فايروس كورونا، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني، ورئيس قسم الاشراف التربوي محمود لافي، ورئيس قسم التعليم العام عامر أبو طه، ونائب مدير شرطة مرور رفح المقدم محمد الشاعر.

ورحب عابدين بالحضور، مستعرضاً خطة الوقاية من فايروس كورونا من خلال التجربة الناجحة التي قامت بها المديرية بمدارسها بتطبيق إجراءات الوقاية في المرحلة الأولى والثانية من العودة الآمنة للمدارس وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص لاستئناف الدراسة بالمدارس.

وشدد عابدين على اتخاذ المزيد من الحرص في تطبيق إجراءات الوقاية وتنظيف وتهيئة الرياض وكذلك التعامل الجاد مع الأطفال والتواصل مع أولياء أمورهم لإلزامهم بلبس الكمامة والنظافة الشخصية للأطفال وغيرها .

