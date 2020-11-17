هدم منشأة سكنية بالأغوار وإخطارات أخرى بالخليل

الضفة المحتلة- الرأي:

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منشأة سكنية في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، فيما أخطرت بهدم منازل للمواطنين في محافظة الخليل.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لوكالات محلية، إن قوات الاحتلال، هدمت غرفة سكنية تعود للمواطن رامي بني عودة.

كما أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من منازل المواطنين في قرية تواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لـوكالات محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدة منازل في منطقة التواني، والركيز، وصارورة شرق يطا، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على جدران المنازل، عرف من أصحابها: حاتم مخامرة، ورسمي محمد، وهي عبارة من منازل من الطوب والصفيح، ووحدة صحية تعود للمواطن جميل رباع في المنطقة المذكورة؛ بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشار العمور، إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلا في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري، وذلك لغرض التوسع الاستيطاني لمستوطنات "كرمئيل" و "افيجال" و "حفات افيجال" و "ماعون"، المتاخمات لأراضي المواطنين هناك.