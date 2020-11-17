تربية الوسطى تستأنف الدراسة بمرحلة رياض الأطفال "المرخصة"

غزة-الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى الدراسة بمرحلة رياض الأطفال ضمن خطة العودة الآمنة لمرحلة "رياض الأطفال" المرخصة وذلك ضمن البروتوكولات الصحية والالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية من قبل رياض الأطفال بحضور رئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس شعبة التعليم العام جمال جبر ومشرفات رياض الأطفال رولا السيد ورغدة شلط وعهود أبو شوارب من قسم التعليم العام.

بدوره ، هنأ رئيس قسم التعليم العام رياض الأطفال المرخصة بعودة الدراسة والتعليم الوجاهي متحدثا عن دور رياض الأطفال في تطوير مهارات الأطفال ورعايتهم وحمايتهم من المخاطر وفي مقدمتها فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، مضيفاً بأن استئناف الدراسة في رياض الأطفال جاء ضمن خطة العودة الآمنة لرياض الأطفال المرخصة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مقداس بأن عودة الدراسة في رياض الأطفال ستكون جزئية بقسمة كل شعبة إلى نصفين (أ،ب) ويكون الدوام ثلاثة أيام اسبوعياً لكل قسم، ويتم تخصيص مقعد مستقل لكل طفل، وستكون هناك لجان من الوزارة والمديرية ستقوم بزيارة ومتابعة رياض الأطفال والاطمئنان على مدى الالتزام والتقيد بالإجراءات والبروتوكولات الصحية داخل الروضة.

من ناحيته ، تحدث رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي عن البروتوكول الصحي الواجب اتباعه داخل الرياض لضمان سلامة اطفالنا، وأوضح أن قرار الاستئناف لا يشمل الرياض الواقعة في المناطق المغلقة المصنفة حمراء، ويمنع دوام العاملين والأطفال المصنفين مصابين او مخالطين، وأكد على ضرورة قيام إدارات الرياض بالمتابعة اليومية للأطفال والعاملين والتأكد بأنهم لا يعانون من أي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الإنفلونزا وضرورة التقيد الكامل ببنود البروتوكول الصحي وأهمها التباعد الجسدي، واستخدام الكمامات والمعقمات وذلك حرصاً على سلامة الأطفال والمربيات.

وأضاف العزازي أن هذه الجولة على رياض الأطفال هي ضمن سلسلة جولات ستنفذها طواقم مديرية الوسطى للاطمئنان على الوضع الصحي داخل الرياض ومدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية من أجل سلامة وحماية أطفالنا