بحر يهنئ رئيسي البرلمان العربي ومجلس الشورى القطري المنتخبين

غزة-الرأي

هنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر رئيس البرلمان العربي المنتخب عادل بن عبد الرحمن العسومي، راجياً له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد رئيساً للبرلمان العربي.

وأكد د. بحر في برقية تهنئة للعسومي، على أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية العادلة، داعياً رئيس البرلمان العربي الجديد لتكثيف جهوده البرلمانية "خصوصاً في هذا التوقيت الدقيق لمواجهة التحديات الكُبرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وقال د. بحر:" إننا وباسم شعبنا الفلسطيني نتطلع إلى دور فاعل للبرلمان العربي في التعبير عن إرادة الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وحشد الطاقات البرلمانية الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني والمُدافعة عن مقدساتنا العربية والإسلامية".

تهنئة رئيس مجلس الشورى القطري

في إطار آخر؛ هنأ د. بحر رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس، راجياً من الله التوفيق والسداد له في رئاسة مجلس الشورى القطري، ومواصلة الجهود في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد د. بحر على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، داعياً الله عز وجل ان يحفظ دولة قطر من الوباء والبلاء، ويعينهم على تحقيق تطلعات شعبهم.