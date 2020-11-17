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كورنا في غزة... تحذيرات من إصابات خطرة في صفوف الشباب

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:10

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غزة-الرأي

مع  تزايد التحذيرات حول الإصابات الخطرة التي يلحقها فيروس كوفيد 19 في فئة الشباب في المجتمع الغزي، فعلى الرغم من حالة الاطمئنان السائدة لدى المجتمع، الا أن الوقائع في مراكز العناية المكثفة في مستشفيات القطاع تشير إلى عكس ذلك. 

من ناحيته ، أكد د. هشام الجعيدي رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبيأن الإصابات الخطرة في صفوف الشباب تحدث بالفعل، وأن الحديث عن فئة غير المسنين أي ما دون الستين ويعانون من اصابات خطيرة نتيجة لفيروس كوفيد عدد ليس بقليل .

.بدوره يشير د. مدحت أبو طبنجة رئيس قسم العناية والتخدير في المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال قطاع غزة أن الخطر يبدو واضحاً على كل الفئات العمرية.

وينوه إلى أن العناية المكثفة بالمستشفى الإندونيسي تستضيف حالياً 3 حالات جديدة في صفوف الشباب ويعانون من أعراض شديدة  ويقبعون تحت أجهزة التنفس وحالتهم الصحية غير مستقرة.

وفي مجمع ناصر أفاد المجمع عن وصول عن عدد من الحالات الصعبة والخطيرة، من بينها 3 حالات في صفوف الشباب.

وأكدت وزارة الصحة في بيانات متتالية أصدرتها منذ مطلع الأزمة على شدة خطورة الفيروس، داعيةً إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب أماكن الازدحام في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وما يتبعه من زيادة في الإصابات الخطرة.

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