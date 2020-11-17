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السلطة تعلن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت عليه قبل مسألة "خطة الضم".

وأشار الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إلى أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات بشأن ما وصفه بـ"التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة" مع السلطة.

وأضاف "استناداً لما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل، وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".

وكان الرئيس "عباس" قد أعلن في مايو الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما فيها الأمنية.

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