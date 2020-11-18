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خلال عقد اجتماعها الأول

لجنة العزل المنزلي بالصحة تناقش تقديم الرعاية لمصابي كوفيد 19

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:35

لجنة العزل المنزلي بالصحة تناقش تقديم الرعاية لمصابي كوفيد 19
لجنة العزل المنزلي بالصحة تناقش تقديم الرعاية لمصابي كوفيد 19

غزة- الرأي

عقدت لجنة العزل المنزلي بوزارة الصحة اجتماعها الأول مساء امس،  بمشاركة ممثلين عن مؤسسة الاغاثة الطبية واتحاد لجان العمل الصحي ومؤسسة كاريتاس، لمناقشة تقديم الرعاية الصحية لمصابي كوفيد 19.

 وخلال الاجتماع،  شدد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن على أهمية عمل اللجنة بعد اقرار وزارة الصحة العزل المنزلي للمصابين وفق ضوابط وشروط صحية، مشيرا الى جملة من العناوين الهامة التي تشكل خطة العمل للجنة والتي تضم في عضويتها المؤسسات الاهلية الشريكة في تقديم الرعاية الصحية، والدور المنوط بكل جهة للوصول الى تكامل الخدمة المقدمة للمرضى .

وثمن د. محيسن الدور المقدر والمسئول الذي عبر عنه شركاء العمل الصحي منذ بداية العمل وفق خطة مواجهة جائحة كوفيد 19، وأن مؤشرات العمل المنفذ خلال الفترة الماضية تدلل على مدى الحرص والاستعداد من الجميع بتسخير كافة الامكانيات لانجاح الجهود الصحية .

يذكر أن وزارة الصحة شكلت اللجنة لمتابعة الاجراءات والضوابط التي تعزز التزام المصابين باجراءات الوقاية والسلامة الصحية خلال فترة العزل .

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