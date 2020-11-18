تمارين للعين تخلصك من الإرهاق و التعب

تحضير للقيام بـ تمارين للعين الجلوس على مقعد صحي والمحافظة على إستقامة الظهر وثبات الرأس مع الأخذ بعين الاعتبار أن العينين فقط هي التي تتحرك.

التمرين الأول

تحريك كلتا العينين إلى الجهة اليمنى والثبات لمدة مقدارها 10 عدات ثم العودة إلى نقطة البدأ و الانتقال السريع مرة أخرى إلى الجهة اليسرى بنفس الطريقة ثم العودة إلى نقطة البدأ من جديد.

التمرين الثاني

تحريك كلتا العينين إلى الأعلى والثبات لمدة مقدارها 10 عدات ثم العودة إلى نقطة البدأ و الانتقال السريع مرة أخرى إلى الأسفل بنفس الطريقة ثم العودة إلى نقطة البدأ من جديد.

التمرين الثالث

تحريك كلتا العينين إلى أقصى الزاوية العلوية للجهة اليمنى والثبات لمدة مقدارها 10 عدات ثم العودة إلى نقطة البدأ و الانتقال السريع لتحريك كلتا العينين إلى أقصى الزاوايا العلوية للجهة اليسرى بنفس الطريقة ثم العودة إلى نقطة البدأ من جديد.

التمرين الرابع

تحريك كلتا العينين إلى أقصى الزاوية السفلية للجهة اليمنى والثبات لمدة مقدارها 10 عدات ثم العودة إلى نقطة البدأ و الانتقال السريع لتحريك كلتا العينين إلى أقصى الزاوايا السفلية للجهة اليسرى بنفس الطريقة ثم العودة إلى نقطة البدأ من جديد.

التمرين الخامس

تركيز النظر على رأس الأنف والعدٌ للعشرة ثم تحركيك كلتا العينين بصورة دائرية بعكس عقارب الساعة، وفي النهاية إفرك يديك جيداً ثم غطي عينيك براحة كفيك الدافئة و عد للعشرة.